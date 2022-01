Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Unfall aufgrund von Straßenglätte - PKW landet auf dem Dach

Warendorf (ots)

Am frühen Samstagmorgen (08.01.2022, 05.25 Uhr) erhielt die Polizei Warendorf Kenntnis über einen Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Versmolder Straße (B 476) in Sassenberg. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 35-jähriger Mann aus Dissen die B 476 in Fahrtrichtung Sassenberg. Aufgrund der vorherrschenden Winterglätte kommt der junge Mann mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab, kollidiert mit der Leitplanke, durchfährt den angrenzenden Straßengraben und bleibt auf dem Dach liegen. Der PKW Fahrer verletzt sich dabei so schwer, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert wird. Am PKW entstand Sachschaden.

