POL-WAF: Beckum, versuchter Raub eines Fahrrades

Am Freitag, 07.01.2020, gegen 21:30 Uhr, wurde ein 16-jähriger Radfahrer aus Beckum auf seinem Heimweg von vier Jugendlichen an der Straße "An der Wersemühle" bedrängt. Einer der Jugendlichen forderte ihn zur Herausgabe seines Fahrrades auf und hielt dabei ein Messer in der Hand. Der Radfahrer hatte auf einem Weg in der Nähe des Spielplatzes angehalten, weil er einen der Jugendlichen vermeintlich kannte. Als sich herausstellte, dass er sich geirrt hatte, spitzte sich die Situation zu. Drei der vier Personen umringten ihn, während der Vierte sich im Hintergrund hielt und den Wortführer zu beschwichtigen versuchte, als dieser dem Radfahrer androhte, er müsse jetzt sein Fahrrad dalassen und zu Fuß nach Hause gehen. Dem 16-Jährigen gelang es, sich gegen den Wortführer zur Wehr zu setzen und mit seinem Fahrrad zu flüchten. Jedoch wurde dabei die vordere Lampe beschädigt, als einer der drei ihn aufzuhalten versuchte. Von zwei Personen liegen Beschreibungen vor: 1. Wortführer: ca. 1,68 m groß, schlank, hellbraune Haare, mit einer hellblauen Jacke bekleidet, hielt ein Messer in der Hand 2. Person: auffällig aggressiv und mit einer beigen Mütze bekleidet Bei allen vier Personen handelte es sich um männliche Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren, wobei die drei aktiven einen alkoholisierten Eindruck machten, während der Vierte als nüchtern und beschwichtigend beschrieben wird. Die vier Personen führten ein grünes E-Bike und ein schwarzes Fahrrad mit. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum unter T.: 02521-9110 oder per Email an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

