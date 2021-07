Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus in Hintersee

Ueckermünde (ots)

Am gestrigen Tag (01. Juli 2021) sind unbekannte Täter in der Zeit von 08.00 bis 16.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße in Hintersee eingebrochen und verursachten - neben einem Sachschaden von 500 Euro - einen Stehlschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Dabei hatten die Diebe es insbesondere auf Wertgegenstände, etwa Schmuck, abgesehen.

Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz, um Spuren zu sichern. Die Polizei bittet um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Ueckermünde unter 039771 82-224 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Polizei rät:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter. - Eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen ist zusätzlich zu empfehlen - Einbruch- und Überfall-Meldeanlagen können ergänzend für Sicherheit sorgen. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen.

Mehr Tipps zur Einbruchsicherung: www.k-einbruch.de.

