Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Vier Wohnungseinbrüche am Samstag

Warendorf (ots)

Am Samstag, 8.1.2022 nahm die Polizei vier Wohnungseinbrüche in Ahlen auf.

Auf dem Händelweg gelangten Unbekannte zwischen 12.00 Uhr und 16.30 über eine offene Terrassentür in ein Einfamilienhaus und stahlen Bargeld. Zwischen 13.30 Uhr und 16.30 Uhr waren die Einbrecher im Nachbarhaus aktiv und entwendeten dort Schmuck.

Zwischen 14.30 Uhr und 21.30 Uhr brachen Unbekannte in zwei Wohnungen eines Hauses an der Straße In der Haul ein. Aus einer Wohnung stahlen der oder die Täter einen Möbeltresor, in dem sich auch Bargeld befand. In der anderen Wohnung erbeuteten die Einbrecher scheinbar nichts.

Wer hat zur Tatzeit in den beiden Straßen oder der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 2382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell