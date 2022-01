Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Etwa dreihundert Personen bei nicht angemeldeter Versammlung

Warendorf (ots)

Um die dreihundert Personen zählte die Polizei am Sonntagabend (9.1.2022) anlässlich einer nicht angemeldeten Versammlung in der Beckumer Innenstadt.

Gegen 18.00 Uhr trafen sich etwa 150 Personen vor einem Geldinstitut an der Weststraße. Die Gruppe wuchs auf etwa dreihundert Personen an und setzte sich gegen 18.25 Uhr in Bewegung. Gemeinsam zogen die Teilnehmenden durch die Beckumer Innenstadt und trafen gegen 19.05 Uhr wieder am Ausgangspunkt ein. Dort löste sich der Aufzug auf, obwohl einige Personen die Fortführung forderten. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt ein, da die Versammlung nicht angemeldet war.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell