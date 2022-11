Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto beschädigt - Zeugenaufruf

Landkreis Sömmerda (ots)

Unbekannte beschädigten am Wochenende in Kölleda ein geparktes Auto. Der angegriffene Opel stand von Samstag auf Sonntag in der Brückenstraße. Die Täter brachen gewaltsam die Scheibenwischer ab und schlugen damit auf das Fahrzeug ein. Dadurch wurden Dellen und Lackschäden in Höhe von etwa 3.500 Euro verursacht. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0273199 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 03634/336-0) zu melden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell