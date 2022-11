Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ruhestörung mit überraschendem Ausgang

Erfurt (ots)

Eine überraschende Wendung nahm ein polizeilicher Einsatz anlässlich einer Ruhestörung am zeitigen Freitagabend in der Erfurter Krämpfervorstadt. Hier hatte ein 25-jähriger Erfurter eine Ruhestörung mitgeteilt, welche durch die eingesetzten Polizeibeamten kommunikativ beruhigt werden konnte. Für den Mitteiler zur Ruhestörung gab es dennoch ein unerwartetes Nachspiel. Gegen den 25-Jährigen bestand ein Haftbefehl, aufgrund dessen er nun eine Freiheitsstrafe in einer Thüringer Justizvollzugsanstalt zu verbüßen hat. (StSch)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell