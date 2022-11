LPI-EF: Zeugenaufruf nach möglichem Verkehrsunfall

Erfurt (ots) - Gleich zweimal zündeten Unbekannte am Donnerstag im Erfurter Norden Müllbehälter an. Gegen 15:30 Uhr entdeckten Hortkinder im Julius-Leber-Ring einen brennenden Behälter. Hinzugerufene Erzieherinnen löschten das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr. Es entstand ein Schaden in Höhe von 50 Euro. Gegen 17:45 Uhr brannte ein Müllcontainer in Gispersleben. Dieser musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Schaden konnte noch nicht ...

