Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Streifenwagen im Einsatz

Erfurt (ots)

In der Schmidtstedter Straße von Erfurt kamen am Sonntagnachmittag zahlreiche Streifenwagen zum Einsatz. Ein Zeuge hatte über den Notruf eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen mitgeteilt. Vor Ort wurden etwa 40 aggressive Personen festgestellt. Wie sich herausstellte, waren zwei Männer im Alter von 45 und 37 Jahren in Streit geraten, wobei einer vom anderen durch einen Faustschlag leicht verletzt wurde. Die Polizei verhinderte vor Ort eine weitere Eskalation und erteilte mehreren Personen einen Platzverweis. Gegen den 37-jährigen Mann wird wegen Körperverletzung ermittelt. (JN)

