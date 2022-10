Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Erfurt (ots)

Das Personal einer Kindertagesstätte im Erfurter Norden musste am Montagmorgen feststellen, dass Einbrecher am Wochenende in der Betreuungseinrichtung ihr Unwesen getrieben hatten. Die Täter gelangten auf unbekannte Weise in den Kindergarten. Auf der Suche nach Geld brachen die Einbrecher Spinte und Schreibtischschubladen auf. Ob sie dabei fündig wurden, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht klar. Auch die Höhe des entstandenen Schadens konnte noch nicht beziffert werden. Die Polizei sicherte zahlreiche Spuren und nahm eine Strafanzeige auf. (DS)

