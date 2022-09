Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrüger ergaunern vierstelligen Geldbetrag

Erfurt (ots)

Am Montag wurden gleich zwei Betrugsfälle bei der Polizei zur Anzeige gebracht, bei denen unbekannte Täter insgesamt einen vierstelligen Geldbetrag erbeutet hatten. Im Erfurter Norden fiel eine 64-jährige Frau Freitagvormittag am Telefon auf eine Gewinnspielmasche herein. Die Dame verlor dabei über 4.000 Euro. In den Nachmittagsstunden traf es dann eine gleichaltrige Frau im Erfurter Ortsteil Linderbach. Sie verlor bei einer Whatsapp-Betrugsmasche knapp 2.000 Euro. In beiden Fällen leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein. (DS)

