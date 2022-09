LPI-EF: Hoher Sachschaden

Erfurt (ots) - Für einen Taschendieb nahm der gestrige Tag ein überraschendes Ende. In Erfurt-Mittelhausen hatte er auf einem Supermarktparkplatz einer 36-jährigen Frau unbemerkt das Handy aus der Tasche gestohlen. Als der Täter mit seinem LKW davonfuhr, wähnte er sich in Sicherheit. Was er nicht ahnte: die Eigentümerin hatte ihr Handy bereits geortet und die Polizei verständigt. Etwa 175 Kilometer vom Tatort entfernt, schlug die Polizei schließlich zu. An einer ...

