Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Zigarettenautomaten gesprengt

Erfurt (ots)

Unbekannte hatten es in der Nacht von Freitag auf Samstag auf mehrere Zigarettenautomaten im Landkreis Sömmerda abgesehen. Die Täter sprengten in den Ortschaften Haßleben, Günstedt und Schlossvippach innerhalb kurzer Zeit drei Automaten mit pyrotechnischen Erzeugnissen auf. Dabei erbeuteten sie Bargeld und Zigaretten in unbekannter Höhe. An den Automaten entstand dabei ein Sachschaden von mehr als 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei wurde zur Spurensicherung angefordert. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell