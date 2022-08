LPI-EF: Mit entstempelten Kennzeichen unterwegs

Erfurt (ots) - Ein Dieb nutzte Dienstagabend in der Erfurter Innenstadt die Gunst der Stunde. Er entwendete in einem Café eine Handtasche, welche über einem Stuhl hing. Allerdings hatte er nicht mit dem Bruder der 67-jährigen Geschädigten und weiteren Zeugen gerechnet. Diese verfolgten den flüchtenden Dieb, stellten ihn kurze Zeit später und übergaben ihn an die Polizei. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und wird am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. (DS) ...

