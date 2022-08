Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl aus Zigarettenautomaten

Erfurt (ots)

Am Wochenende wurden zwei Zigarettenautomaten im Erfurter Stadtgebiet aufgebrochen. In der Friedrich-Engels-Straße beschädigten die Täter den Verschlussmechanismus eines Automaten auf unbekannte Weise, öffneten ihn und entwenden eine unbekannte Anzahl Zigaretten und Bargeld. Auch in der Schlachthofstraße wurde ein Automat gewaltsam geöffnet und der Inhalt entwendet. Wie hoch der entstandene Schaden in beiden Fällen ist, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Die Polizei sicherte Spuren und nahm Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

