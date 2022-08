LPI-EF: Doppeltes Pech

Erfurt (ots) - Eine 82-jährige Erfurterin ist am Wochenende Opfer von Betrügern geworden. Dabei verlor sie über 8.000 Euro. Die Täter gingen hier mit der bekannten Betrugsmasche per WhatsApp vor. Diese Betrugsmasche richtet sich besonders an ältere Menschen, denn der "Enkeltrick" findet heute nicht mehr nur am Telefon oder vor der Haustür statt, sondern auch in Messenger-Diensten. In den meisten Fällen behaupten die Betrüger, nahe Freunde oder Verwandte zu sein und ...

