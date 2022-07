Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beamten beleidigt, Widerstand geleistet, jedoch in der Zelle ausgenüchtert

Erfurt (ots)

Am Samstagmorgen gegen 05:45 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz auf dem Bahnhofsvorplatz. Hier trat ein 21-jähriger Mann in Erscheinung, der die Maßnahmen der Beamten in unangemessener Weise störte. Als ihm dann ein Platzverweis ausgesprochen wurde, beleidigte er die eingesetzten Kollegen auf herabwürdigende Art und wurde aggressiv. Daraufhin wurden die Personalien des volltrunkenen Mannes erhoben und er wurde durchsucht. Hierbei leistete er körperlichen Widerstand, woraufhin er gefesselt und zur Dienststelle gebracht werden musste. Durch die zuständige Richterin wurde dann die Unterbringung in der Gewahrsamszelle angeordnet. Hier konnte der nun Beschuldigte seinen Rausch ausschlafen. Gegen ihn werden Strafanzeigen wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt. (MK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell