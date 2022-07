Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 21:15 Uhr im Bereich des Ilversgehofener Platzes zu einer Schlägerei. Hierbei griffen vier männliche Täter zwei andere Männer an und verletzten diese leicht. Eine namentlich unbekannte Zeugin sprach Beamte eines vorbeifahrenden Einsatzfahrzeuges an und schilderte das Geschehen. Die beiden Verletzten, die sich bereits vom Ereignisort entfernt hatten, konnten daraufhin in Tatortnähe angetroffen werden. Aufgrund ihrer Aussage wird von einer politischen Motivierung der Täter ausgegangen. Etwa eine Stunde später sprachen erneut Zeugen die Polizei an. Einige hundert Meter vom Tatort der Schlägerei entfernt fiel ihnen eine Personengruppe aufgrund verschiedener Rufe aus dieser heraus auf. Mit diesen machten sich die Personen im Sinne einer Volksverhetzung strafbar. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnten mehrere Personen, darunter die Tatverdächtigen zur Schlägerei festgestellt werden. Für beide Ereignisse sucht die Polizei Zeugen. Hinweise werden unter 22268505 durch die Polizei Erfurt-Nord, 0361/78400 entgegengenommen.

