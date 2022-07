LPI-EF: Verkehrsunfall mit Kind

Erfurt (ots) - Donnerstagmittag verletzte sich in Erfurt ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall. Der 57-jährige Mann war mit seiner Yamaha die Bukarester Straße in Richtung Straße der Nationen gefahren. Dabei bemerkte er zu spät, dass vor ihm ein Auto anhielt. Der Motorradfahrer fuhr auf und verletzte sich leicht. Zur Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto und der Yamaha entstand Sachschaden. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. (JN) ...

