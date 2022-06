LPI-EF: Schlägerei auf dem Anger

Landkreis Sömmerda (ots) - Einbrecher hatten es Freitagnacht auf ein Einfamilienhaus in Buttstädt abgesehen. Die Täter hebelten an der Eingangstür. Allerdings ließen sie von ihrem Vorhaben ab, als die Hunde der Hausbesitzerin anschlugen. Als die Dame am nächsten Morgen ihre Tür betrachtete, konnte sie frische Hebelspuren entdecken. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Strafanzeige auf. (DS) Rückfragen bitte ...

