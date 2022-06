LPI-EF: Graffititäterin gestellt - Erfurt, 25.06.2022

Erfurt (ots) - Mehrere Jugendliche fielen am Donnerstagabend in einer Erfurter Straßenbahn durch ihr aggressives Verhalten auf. Die Gruppe befand sich zwischen 21:00 und 21:30 Uhr im ersten Triebwagen der Stadtbahnlinie 1 in Fahrtrichtung Europaplatz. Hier schlugen sie gegen Scheiben. Außerdem bedrohten und beleidigten sie zwei Fahrgäste in der Tram. Die Gruppe stieg dann in der Magdeburger Allee an der Haltestelle Wendenstraße aus. Zur Tatzeit befanden sich zahlreiche ...

mehr