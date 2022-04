LPI-GTH: Diebstahl aus Keller- Zeugensuche

Eisenach (ots) - Gestern, gegen 15.30 Uhr befuhr ein 87 Jahre alter Mann mit seinem Renault die Straße "Am Wasserlauf". Der Mann kam mit seinem PKW von der regennassen Fahrbahn ab, fuhr auf ein Feld und kam in einem Graben seitlich mit seinem Fahrzeug zum Liegen. Der 87-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Renault wurde abgeschleppt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr