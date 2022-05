Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugensuche nach Brandstiftung

Erfurt (ots)

Samstagabend gegen 18:00 Uhr wurde durch einen bis dato noch unbekannten Täter in der Krämpfervorstadt eine Mülltonne in Brand gesetzt. Das hierbei entstandene Feuer griff auf 4 weitere Mülltonnen über, die ebenso gänzlich nieder brannten. Durch die hieraus resultierende Hitzeentwicklung wurde eine angrenzende Hauswand in Mitleidenschaft gezogen, so dass letztlich ein Gesamtschaden von etwa 5000,- EUR zu verzeichnen war. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen zum Brandgeschehen.

Die Polizei bittet nun mehr um die Mithilfe der Erfurter Bürger. Wer hat zur benannten Zeit verdächtige Personen im Bereich der Rathenaustraße wahrgenommen? Wer kann Hinweise zum Täter geben? Sachdienliche Angaben nimmt jede Polizeidienststelle unter Benennung des Aktenzeichens 0126278/2022 entgegen. (AS)

