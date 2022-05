Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: bockiger Autofahrer unter Alkohol

Straußfurt (ots)

Am 28.05.2022 gegen 01:00 Uhr kam in Straußfurt in der Feldstraße den Polizeibeamten ein Pkw Skoda Octavia entgegen. Dieser hat eine seltsame Fahrweise, da er mit den rechten Räder auf dem Fußweg und mit den Linken auf der Straße fuhr. Bei der Kontrolle des 39 jährigen Fahrers wurde Alkoholgeruch festgestellt und ein Test ergab einen Wert von 1,45 Promille. Im Krankenhaus Sömmerda wurde der 39 Jährige bockig und wollte sich kein Blut nehmen lassen. Durch die anwesenden Beamten und eine weitere Besatzung konnte er davon überzeugt werden, dass so oder so Blut genommen wird.

Der 39 jährige Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. (wo)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell