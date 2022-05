Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ungebremst kollidiert

Erfurt (ots)

Am Abend des 06.05.2022, gegen 21:45 Uhr, ereignete sich in der Arnstädter Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 20jähriger Toyota- Fahrer und ein 63jähriger Seat- Fahrer standen hintereinander auf der Linksabbiegerspur stadtauswärts und wollten Richtung Thüringenhalle abbiegen. Eine 47jährige VW- Fahrerin fuhr die Arnstädter Straße ebenfalls stadtauswärts. Nach eigenen Angaben hatte sie kurzfristig gesundheitliche Probleme und war daher nicht in der Lage der leichten Rechtskurve zu folgen. Sie touchierte mit der rechten Fahrzeugseite des stehenden Seats, wurde leicht abgeleitet und kollidierte ungebremst mit dem Heck das davor stehenden Toyotas. Sowohl der Toyota- Fahrer, als auch die Unfallverursacherin wurden bei dem Ereignis leicht verletzt und wurden in der Folge in Krankenhäusern medizinisch behandelt. Es entstand erheblicher Sachschaden; am Seat ca. 5.000,-EUR, am Toyota ca. 5.000,-EUR und am VW ca. 15.000,-EUR. Das Verursacherfahrzeug war aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrspur wurde zur Unfallaufnahme und Beräumung der Unfallstelle für 1½ Stunden gesperrt. (MF)

