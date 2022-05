LPI-EF: Eskalation an Laderampe

Kölleda (ots) - Die Polizei Sömmerda führte am Sonnabend in Kölleda, Backleber Tor eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Bei erlaubten 50 km/h überschritten innerhalb von 45 Minuten 10 Fahrzeugführer teils erheblich die Geschwindigkeit. Fünf Fahrzeugführer müssen mit einem Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen. Der schnellste Fahrzeugführer war mit 28 km/h zu viel unterwegs. (FR) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt ...

