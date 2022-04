LPI-EF: Einbrecher entkommen unerkannt

Erfurt (ots) - Doppeltes Pech hatte gestern ein 30-jähriger Dieb in der Johannesvorstadt von Erfurt. Er war in einem Supermarkt erwischt worden, wie er Lebensmittel im Wert von knapp 30 Euro in seinen Rucksack packte und stehlen wollte. Um seine Identität zu klären, wurde die Polizei hinzugerufen. Wie sich herausstellte, wurde der betrunkene 30-Jährige mit Haftbefehl gesucht. Nach einer Haftrichtervorführung wurde ...

