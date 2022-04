Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ungebührliches Verhalten endet mit Anzeige

Erfurt (ots)

Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit führten Polizeibeamte von Mittwoch auf Donnerstag im Erfurter Stadtgebiet mehrere Kontrollen zur Bekämpfung der Drogenkriminalität durch. Dabei konnten zwei Frauen und drei Männer im Alter von 18 Jahren bis 43 Jahren festgestellt werden, die kleinere Mengen an Betäubungsmitteln dabeihatten. Auf eine besondere Art machte ein 37-jähriger Mann gegen 21:30 Uhr in der Krämpferstraße auf sich aufmerksam. Als die Polizisten an ihm vorbeifuhren, zeigte er ihnen fortwährend den ausgestreckten Mittelfinger. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten in seiner Jackentasche einen Joint. Ihn und die anderen vier Personen erwarten nun entsprechende Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell