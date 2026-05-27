Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Feuerwehr warnt vor Gasbrennern

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Goch (ots)

Pünktlich zu den sommerlichen Temperaturen werden auf vielen Grundstücken wieder Gasbrenner zur Hand genommen, um Unkraut abzuflämmen. Leider sehr oft viel zu nah an zum Beispiel Hecken, Büschen oder Sträuchern. So wie zuletzt an der Daimlerstraße in Goch. Hier wurde nicht nur Unkraut im Garten abgeflämmt, sondern versehentlich auch ein Stück Thuja-Hecke. Zum Glück war der Schaden nicht allzu groß. Der Verursacher konnte noch selbst Löscharbeiten starten, die Feuerwehr hat eine Nachkontrolle durchgeführt.

Gerade bei sehr trockener Witterung wie derzeit, kann es auch sehr schnell nicht so glimpflich ausgehen. Der Deutsche Wetterdienst meldet für unsere Region bereits ab Freitag (29.5.26) die zeithöchste Stufe des Grasland-Feuerindex und damit eine hohe Gefahr für zum Beispiel Flächenbrände. Daher warnt die Feuerwehr Goch bereits seit Jahren eindringlich vor unsachgemäßem und fahrlässigem Gebrauch von Gasbrennern.

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