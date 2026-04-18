Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Blitzdiebstahl zu Viert - Täter flüchtig

Eisenach (ots)

Am 18.04.2026, gegen 11:45 Uhr, entwendeten vier Unbekannte aus zwei in der Nähe befindlichen Handyläden in der Mühlhäuser Straße Mobilfunktelefone in Höhe von mehreren tausend Euro. Es entstand ca. 3.000 Euro Sachschaden. Die Täter nutzten einen grauen VW Passat mit polnischen Kennzeichen. Die Polizei Eisenach hat sofort Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Kräfte der Polizei Gotha und Autobahnpolizei kamen zum Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu der Tat, dem Tatfahrzeug, den Tätern und dem Fluchtweg der Unbekannten nimmt die PI Eisenach unter 03691-261125 entgegen. (Bezugsnummer 0095172/2026)

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