Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Durchsuchungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Auffinden verdächtiger Gegenstände am Bahnhof Straußfurt

Straußfurt (ots)

Am 9. Oktober 2022 wurde die Polizei über das Auffinden mehrerer verdächtiger Sprengkörper am Bahnhof Straußfurt informiert. Das Verfahren wurde vom TLKA übernommen, es folgten umfangreiche Ermittlungen. Am heutigen Tag führt das TLKA mit Unterstützung der Thüringer Bereitschaftspolizei fünf Durchsuchungsmaßnahmen bei vier Personen (deutsch, männlich) in und um Straußfurt durch. Die Männer, im Alter von 17 bis 33 Jahren, sind im Bereich der Kleinkriminalität bisher polizeilich in Erscheinung getreten. Aktuell befinden sich neben den Durchsuchungskräften auch Spezialisten des TLKA, Team USBV (Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen) sowie Diensthundeführer im Einsatzraum. Nach Einsatzende erfolgt durch das TLKA eine weitere Medieninformation.

Sämtliche Presseanfragen richten Sie in diesem Zusammenhang bitte an das TLKA, Pressestelle.

