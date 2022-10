LPD-EF: Versammlungslagen in Thüringen am 10. Oktober 2022

Erfurt (ots) - Am 05.10.2022 durchsuchte das Landeskriminalamt Thüringen auf Grundlage eines Beschlusses des AG Mühlhausen in einem Verfahren wegen schweren sexuellen Missbrauch von Kindern bei einem 58-jährigen deutschen Beschuldigten in Nordthüringen. Der Beschuldigte war zur Tatzeit als Ju-Jutsu Trainer für den Nachwuchsbereich tätig. Die Ermittler kamen dem Beschuldigten auf die Spur, als auf seinen in einem ...

mehr