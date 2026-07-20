Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebstahl aus Autos - Täter gefasst

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 18.07.2026, wurde ein 30-jähriger Bielefelder nach seinem zweiten Kfz-Aufbruch auf frischer Tat ertappt.

Ein polizeibekannter 30-jähriger Bielefelder mit serbischer Staatsangehörigkeit wurde in der Nacht festgenommen, nachdem er zwei Autos aufgebrochen hatte.

Zwischen 20:00 Uhr am Freitag, 17.07.2026, und 01:30 Uhr am Samstag, 18.07.2026, stahl er aus einem Mercedes C 300 D an der Große-Kurfürsten-Straße ein Portemonnaie, Schlüssel und den Fahrzeugschein. Zunächst entkam er in eine unbekannte Richtung.

Gegen 04:00 Uhr wurde die Polizei dann über einen Auto-Aufbruch in der Friedenstraße informiert. Durch das Einschlagen einer Scheibe erlangte der Täter Zugriff auf den Innenraum eines VW Tiguan und stahl eine Geldbörse und Parfüm.

Beim Eintreffen der Polizisten befand sich der 30-jährige Tatverdächtige noch im Auto. Bei der Kontrolle stießen die Beamten auf die Beute aus dem Mercedes. Ein ebenfalls aufgefundenes Smartphone konnte bislang nicht zugeordnet werden.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 30-Jährige in Gewahrsam genommen. Er muss sich nun für die Auto-Aufbrüche verantworten.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell