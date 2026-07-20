Polizei Bielefeld

POL-BI: Fünf Spirituosen Flaschen unter dem Pullover versteckt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche- Ein Dieb scheiterte am Samstag, 18.07.2026, bei dem Versuch, fünf Flaschen Wodka und Whiskey zu stehlen.

Einem Ladendetektiv fiel in einem Getränkemarkt an der Sudbrackstraße, gegen 18:30 Uhr, ein Mann auf. Er beobachtete, wie dieser mehrere hochpreisige Flaschen unter seinem Pullover verstecke. Nachdem der Dieb den Kassenbereich passiert hatte, sprach der Detektiv ihn an. Zunächst gab der Täter zwei Spirituosen Flaschen raus. Auf dem Weg zum Büro, holte er schließlich drei weitere entwendete Flaschen unter seinem Pullover hervor.

Die hinzugerufenen Polizisten fanden bei dem 45-jährigen polizeibekannten Dieb aus Bielefeld mit deutscher Staatsangehörigkeit kein Geld. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

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