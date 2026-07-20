Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrerflucht auf der Autobahn - Zeugen gesucht

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Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / A2 - Am Samstag, 18.07.2026, übersah ein weißer Kleinwagen-Fahrer einen Autofahrer beim Fahrstreifenwechsel und verursachte einen Unfall. Der Fahrer des Kleinwagens beging anschließend Unfallflucht.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand befuhr ein 21-jähriger Mann aus Wolfenbüttel die A2 gegen 11:20 Uhr mit einem VW Up in Richtung Dortmund auf der mittleren Fahrspur. Als er sich im Bereich zwischen den Anschlussstellen Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück befand, wurde er von einem unbekannten weißen Kleinwagen übersehen, der von der rechten auf die mittlere Fahrspur wechselte.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 21-Jährige nach links aus. Dort kollidierte er jedoch mit einem Volvo XC 60 und verlor die Kontrolle über sein Auto. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im Grünstreifen stehen. Der 41-jährige Volvo-Fahrer aus Verl verlor ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug, stieß gegen die Mittelschutzplanke und blieb schließlich auf dem rechten Seitenstreifen stehen.

Der 21-jährige VW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Er wurde für weitere Untersuchungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand durch den Zusammenstoß schwerer Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme war die rechte Fahrspur zeitweise gesperrt. Gegen 12:00 Uhr war die Unfallstelle wieder geräumt.

Der Fahrer des unbekannten weißen Kleinwagens fuhr weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu dem flüchtigen Fahrzeug beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0.

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