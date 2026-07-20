Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkener Beifahrer greift ins Lenkrad

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Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sennestadt - Bei dem Versuch, an eine Zigarettenschachtel zu gelangen, verursachte ein Beifahrer am frühen Samstag, 18.07.2026, einen Unfall auf dem Schopketalweg. Er wurde beim Aufprall gegen einen Baum schwer verletzt, die Fahrerin blieb unverletzt.

Eine 43-jährige Gütersloherin befuhr mit einem Skoda Oktavia gegen 02:00 Uhr den Schopketalweg in Richtung Paderborn. Während der Fahrt beabsichtigte ihr 47-jähriger Beifahrer, eine Zigarettenschachtel vom Armaturenbrett zu nehmen. Der Bielefelder hielt sich dabei am Lenkrad fest, woraufhin dieses nach rechts ausschlug und der Oktavia ungebremst gegen einen Baum fuhr.

Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Beifahrer schwer. Er wurde von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Fahrerin blieb unverletzt.

Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 16.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme entdeckten die Beamten unter dem Beifahrersitz ein Plastikröhrchen mit einer weißen kristallartigen Substanz. Da es sich sehr wahrscheinlich um Drogen handelte, schrieben die Polizisten auch eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

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