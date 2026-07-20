Polizei Bielefeld

POL-BI: Goldring mit aquamarinfarbigem Stein bei Diebstahl erbeutet

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Pärchen stahl am Freitag, 17.07.2026, aus einem Juwelier Geschäft an der Welle einen Goldring.

Eine Frau und ein Mann fragten gegen 12:40 Uhr in dem Laden nahe der Straße Am Bach die Goldschmiedin nach verschiedenem Schmuck. Schließlich fragte das Paar nach Ware, die sie aus dem rückwärtigen Bereich holen sollte. Als die Goldschmiedin zurückkam, sah sie den Mann an der geöffneten Glastür einer Auslage stehen und verwies daraufhin das Paar des Geschäftes. Anschließend bemerkte sie, dass ein Goldring aus der Auslage fehlte, lief den Tätern hinterher und sah diese noch in Richtung Niederwall flüchten.

Das Opfer beschrieb die Tatverdächtigen als osteuropäisch aussehend und schlank. Die Frau soll circa 30 bis 40 Jahre alt sein, hatte lange braune Haare, die zum Pferdeschwanz gebunden waren und auffällige Narben auf der Haut im Bereich des Dekolletés. Der Mann soll ungefähr 38 bis 48 Jahre alt sein, hatte kurze dunkle Haare mit lichten Stellen, sonnengebräunte Haut und ein rundes Tattoo am Unterarm.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

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