POL-BI: Fahrrad mit defektem Rücklicht sichergestellt - Eigentümer gesucht
Bielefeld (ots)
MK / Bielefeld - Mitte - Am Freitag, 17.07.2026, konnte ein 36-Jähriger nicht nachweisen, dass das von ihm benutzte Fahrrad auch ihm gehört. Obwohl die Fahrradrahmennummer in dem polizeilichen Auskunftssystem verzeichnet ist, konnte bislang kein Eigentümer des Raleigh Pedelecs ermittelt werden.
Der obdachlose 36-Jährige fiel Streifenbeamten gegen 00:40 Uhr an der Borsigstraße mit einem Fahrrad auf, dessen Rücklicht nicht funktionierte. Nach der Überprüfung des Mannes und des Pedelecs stellten die Beamten das Zweirad sicher.
Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein älteres hellgraues Pedelec der Marke Raleigh, Modell Impulse iR HS E-Bike. Es ist anthrazit abgesetzt und besitzt einen Tiefeinstieg sowie einem Kalkhoff Akku.
Die rechtmäßige Eigentümerin oder der Eigentümer meldet sich bitte mit einem Eigentumsnachweis beim Polizeipräsidium Bielefeld Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.
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