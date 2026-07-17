Polizei Bielefeld

POL-BI: Kostenlose Fahrradregistrierung

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Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwoch, 22.07.2026, können Kinder, Erwachsene und Senioren aus Bielefeld wieder ihre Fahrräder registrieren lassen. Die Polizei Bielefeld und der SKPR der Stadt Bielefeld laden auf den Kesselbrink ein.

In der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr haben alle Bielefelder die Möglichkeit, ihre Fahrräder, vom Laufrad bis hin zum Lastenrad, polizeilich registrieren zu lassen.

Warum sollten Sie Ihr Fahrrad mit einem Aufkleber registrieren lassen? Eine Registrierung mit unserem individualisierten und schwer ablösbaren Aufkleber schreckt Diebe ab! Denn sie erkennen durch den Aufkleber, dass ihre Rahmennummer polizeilich bekannt ist. Auch dann, wenn Sie den Diebstahl noch gar nicht bemerkt haben. Ein Fahrraddieb würde bei einer Polizeikontrolle somit sehr schnell auffallen und das gestohlene Zweirad könnte dem rechtmäßigen Eigentümer sofort zugeordnet werden.

Sie bekommen die Registrierungskarte vor Ort oder können diese im Internet herunterladen unter: https://polizei.nrw/sites/default/files/2023-04/formular_fahrradregistrierung_polizei_bielefeld.pdf

Was ist mitzubringen? - Das Fahrrad - Der Kaufvertrag, wenn vorhanden und nur für Rückfragen - Der Personalausweis - Gute Laune und etwas Geduld

Besucher der Registrierungsaktion können die Möglichkeit auch nutzen, unsere Kriminalprävention kennen zu lernen. Sprechen Sie uns an zu Themen die Sie Interessieren: z.B. Schockanrufe, Einbruchschutz oder Taschendiebstahl.

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