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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Frau mit unbekannter Flüssigkeit besprüht - Kripo ermittelt

Willich-Anrath (ots)

Eine 31-jährige Frau aus Willich befand sich in ihrem Auto in der Doomerstraße, als sie gegen 16:20 Uhr von einem unbekannten Mann nach dem Weg zur nächsten Bushaltestelle gefragt wurde. Im nächsten Moment holte er eine Flasche hervor und sprühte eine unbekannte Flüssigkeit auf die Frau. Danach flüchtete er. Ein Zeuge nahm die Verfolgung des Mannes auf, verlor ihn jedoch in der Straße "Josefplatz" in Willich aus den Augen. Die Geschädigte sowie mehrere Zeuginnen und Zeugen konnten den unbekannten Mann wie folgt beschreiben: Er war zwischen 30 und 40 Jahren alt, ungefähr 180 cm groß und trug ein weißes T-Shirt, eine kurze dunkle Hose, eine helle Basecap sowie eine schwarze Umhängetasche. Auffällig war, dass er eine frische Tätowierung am Unterarm hatte, da der Arm mit Folie abgedeckt war. Die Frau wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Kriminalkommissariat 3 hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise. Melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (530)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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