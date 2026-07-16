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Polizei Bielefeld

POL-BI: Werkzeuge aus Container gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwoch, 15.07.2026, wurde die Polizei über einen Diebstahl aus einem Container am Ehlentruper Weg, in Höhe Harrogate Allee informiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 11:30 Uhr bemerkten Mitarbeiter einer Baustelle, dass unbekannte Täter in einen Baucontainer auf einer Baustelle gelangt war. Von dort stahlen sie ein orange-schwarzes Schleifwerkzeug von Dolmar und ein gelbes Verdichtungsgerät von Wacker.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu tatverdächtigen Personen oder zu verdächtigen Fahrzeugen beim Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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