Polizei Bielefeld

POL-BI: Werkzeuge aus Container gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwoch, 15.07.2026, wurde die Polizei über einen Diebstahl aus einem Container am Ehlentruper Weg, in Höhe Harrogate Allee informiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 11:30 Uhr bemerkten Mitarbeiter einer Baustelle, dass unbekannte Täter in einen Baucontainer auf einer Baustelle gelangt war. Von dort stahlen sie ein orange-schwarzes Schleifwerkzeug von Dolmar und ein gelbes Verdichtungsgerät von Wacker.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu tatverdächtigen Personen oder zu verdächtigen Fahrzeugen beim Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0.

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