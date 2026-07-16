POL-BI: Werkzeuge aus Container gestohlen
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwoch, 15.07.2026, wurde die Polizei über einen Diebstahl aus einem Container am Ehlentruper Weg, in Höhe Harrogate Allee informiert. Die Polizei sucht Zeugen.
Gegen 11:30 Uhr bemerkten Mitarbeiter einer Baustelle, dass unbekannte Täter in einen Baucontainer auf einer Baustelle gelangt war. Von dort stahlen sie ein orange-schwarzes Schleifwerkzeug von Dolmar und ein gelbes Verdichtungsgerät von Wacker.
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