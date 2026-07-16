Polizei Bielefeld

POL-BI: Kind nach Unfall mit PKW gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Jöllenbeck- Mittwochabend, 08.07.2026, kam es zu einem Unfall mit einem PKW-Fahrer und einer Fahrradfahrerin. Das Mädchen fuhr anschließend mit dem Rad davon.

Ein 36-jähriger Bielefelder fuhr um 18:00 Uhr mit seinem Hyundai i20 aus einer Hofeinfahrt an der Beckendorfstraße. Als er langsam über den Gehweg in Richtung der Fahrbahn fuhr, kam es zu einem Zusammenstoß mit einer Radfahrerin, die von links kommend gegen die Fahrzeugseite stieß und zu Fall kam. Auf Nachfrage versicherte die Gestürzte, dass es ihr gut gehe und fuhr davon. Vermutlich erlitt sie leichte Verletzungen. Der Sachschaden an dem PKW wird auf circa 1500 Euro geschätzt.

Das gesuchte Kind soll 11 bis 13 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß und schlank sein. Das Mädchen war dunkel gekleidet und soll mit einem schwarzen Mountainbike gefahren sein.

Das Mädchen sowie Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

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