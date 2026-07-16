Polizei Bielefeld

POL-BI: Sattelzug am Bielefelder Berg deutlich zu schnell

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - BAB 2 - Lämershagen - Porta Westfalica - Bei der Kontrolle eines Lkw-Fahrers deckten Autobahnpolizisten bereits am Dienstag, 07.07.2026, zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße auf. So auch eine aufgezeichnete Geschwindigkeit von 118 km/h im Bereich des Bielefelder Bergs. Ob der Fahrer in Höhe der stationären Geschwindigkeitsmessanlage zu schnell war, stand bei seiner Kontrolle nicht fest.

Der 48-jährige peruanische Fahrer war mit seinem spanischen Sattelzug auf der A 2 in Richtung Hannover unterwegs. Er transportierte Früchte zu einem Zentrallager in Norddeutschland. Gegen 16:45 Uhr überprüften Polizisten des Verkehrsdienstes der Autobahnpolizei den Fahrer mit seinem Mercedes Actros in Höhe der Anschlussstelle Porta Westfalica.

Bei der Auswertung des digitalen EG-Kontrollgeräts ermittelten die Beamten in den vorangegangenen vier Stunden Fahrzeit mehrere Geschwindigkeitsverstöße, bei denen der Fahrer über 110 km/h gefahren war. Für eine Geschwindigkeit von 118 km/h lag, abzüglich eines Toleranzwertes, die vorwerfbare Überschreitung bei 32 km/h. Für diesen Geschwindigkeitsverstoß, zwischen den Anschlussstellen Bielefeld Süd und Bielefeld Ost, musste der Fahrer eine Sicherheitsleistung in Höhe von 540 Euro bezahlen.

Innerhalb eines 24-Stunden-Aufzeichnungsbereichs erkannten die Polizisten eine Geschwindigkeit von 133 km/h. Abzüglich des vorgesehenen Toleranzwertes stellt das, bei zulässigen 80 km/h, eine Überschreitung von 47 km/h dar. Auch wenn dieser Verstoß in Spanien begangen wurde und nicht in Deutschland zu ahnden ist, zeigt es nach Ansicht der Kontrolleure die Bereitschaft des Fahrers, deutliche Geschwindigkeitsüberschreitungen und zusätzliche Risiken für sich und andere Verkehrsteilnehmer einzugehen.

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