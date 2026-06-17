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Polizei Bielefeld

POL-BI: Falscher Handwerker täuscht Arbeitseinsatz vor

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - Eine Bielefelder Seniorin verdächtigt ein Duo sie am Dienstagmorgen, 16.06.2026, abgelenkt und Geld gestohlen zu haben.

Ohne eine vorherige Ankündigung erschien gegen 11:30 Uhr ein Mann an der Wohnungstür des Mehrfamilienhauses an der Magdeburger Straße. Mit der vorgetäuschten Erklärung, er müsse Heizkörper entlüften, drängte der Unbekannte in die Wohnung und das Wohnzimmer der älteren Dame. Der Mann hielt sich für etwa zehn Minuten an dem Wohnzimmerheizkörper auf, bis er die Seniorin wieder verließ.

Wenig später bemerkte die ältere Dame, dass jemand ihre Geldkassette mit Bargeld, einem Autoschlüssel und einem Fahrzeugbrief aus dem Schlafzimmer gestohlen hatte. Da sie den Mann im Wohnzimmer nicht aus den Augen ließ, geht sie davon aus, dass ein Komplize ihre Geldkassette entwendete.

Die Beschreibung des falschen Handwerkers:

Der Mann war etwa 185 cm groß. Er hatte braune, mittellange Haare und soll ein mitteleuropäisches Aussehen haben.

Die "Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes" informieren zu dem Thema:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 15 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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