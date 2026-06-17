Polizei Bielefeld

POL-BI: Warnung vor Betrügern auf Secondhand-Plattformen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stadtgebiet - Die Kriminalpolizei sensibilisiert: Betrüger faken E-Mails und Internetseiten von Secondhand-Plattformen im Internet, um an das Geld von Verkäufern zu gelangen.

Wie läuft der Betrug ab?

Die Geschädigten bieten auf einer der üblichen Secondhand- bzw. Flohmarkt-Plattformen ihren Artikel zum Verkauf an und erhalten dann zeitnah eine Fake-E-Mail der Betrüger. Diese erweckt den Anschein von der offiziellen Plattform zu sein. Die Fake-Mail gibt an, dass der Artikel verkauft wurde und das Geld des vermeintlichen Käufers bereits in der "sicheren" Bezahlfunktion der Plattform abrufbar sei.

"Wenn die Opfer auf den Link der täuschend echten Fake-Mail klicken, werden sie auf eine Phishing-Seite gelockt. Also auf betrügerische Internetseiten, die den Anschein erwecken, die echte Plattform zu sein oder auch ein Online-Bezahldienst", erklärt Stefan Grothaus, Erster Kriminalhauptkommissar und Leiter des Kriminalkommissariats 15 im Polizeipräsidium Bielefeld, zuständig für Betrugsdelikte.

Die Opfer geben ihre sensiblen Bankdaten bis hin zur PIN des Onlinebanking ein, im Glauben, so das Geld des Käufers zu erhalten. Tatsächlich erhalten die Opfer aber kein Geld, sondern geben durch die Eingabe ihrer Daten Zahlungen von ihren Konten frei.

Manche Betrüger geben auch vor, dass die Zahlung mit einem gängigen Online-Bezahldienst nicht funktioniert habe und sie daher die Bezahlfunktion der Secondhand-Plattform benutzt haben. "Nicht selten werden dann Beträge im vierstelligen Bereich ergaunert", warnt Kommissariatsleiter EKHK Grothaus.

Die Polizei rät: Überprüfen Sie die Absender von E-Mails genau! Nutzen Sie die offiziellen Apps und klicken Sie niemals auf externe Links. Lassen Sie sich nicht von einem schnellen Verkaufserfolg zu unüberlegten Handlungen verleiten.

Beispiele von Bielefelderinnen und Bielefeldern, die bei der Polizei eine Anzeige erstattet haben:

Ein 27-jähriger Bielefelder bemerkte einen Betrugsversuch am Donnerstag, 28.05.2026, rechtzeitig. Er hatte einen Teppich und ein Bett zum Verschenken inseriert und eine Fake-Mail der Plattform erhalten. Er erkannte Rechtschreibfehler in der Fake-Mail und sein Mail-Anbieter warnte ihn davor, dem Link in der Mail zu folgen. Als er dem Kauf nicht zustimmte, versuchten die Betrüger ihn vergeblich unter Druck zu setzen, indem sie ihm mitteilten, dass Stornogebühren auf ihn zukommen würden.

Am Freitag, 29.05.2026, gelangten Betrüger an die Kreditkartendaten und Personalausweisdaten einer 30-jährigen Bielefelderin, als sie einem vermeintlichen Kauf ihres Inserats stattgeben wollte. Nachdem die ersten betrügerischen Abbuchungen von ihrem Konto erfolgten, ließ sie ihre Konten sperren.

Ein 43-jähriger Bielefelder brachte am Montag, 01.06.2026, einen Online-Betrug zur Anzeige. Der Bielefelder hatte Festivaltickets zum Verkauf angeboten und eine Fake-Mail erhalten. Er klickte auf den Link, gab seine Bankdaten ein und gab versehentlich auch einen Überweisungsauftrag in Höhe von 690 Euro frei. Als er dies bemerkte, informierte er seine Bank, die den Auftrag wegen Betrugs widerrief. Er erhielt sein Geld zurück.

Nachdem eine 36-jährige Bielefelderin Katzen auf einer Plattform zum Verkauf angeboten hatte, meldete sich am Dienstag, 09.06.2026, eine vermeintliche Käuferin. Diese schickte ihr einen Link, der beweisen würde, dass sie bezahlt hätte. Die 36-Jährige folgte dem Link, lud Fotos ihres Personalausweises hoch und gab die Daten ihrer Kreditkarte an. Sie erkannte den Betrug noch rechtzeitig, bevor es zu Abbuchungen kam.

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