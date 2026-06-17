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Polizei Bielefeld

POL-BI: Räuber steigen durch geöffnetes Fenster

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Quelle - Zwei maskierte Männer raubten einen Bielefelder in der Nacht von Montag auf Dienstag, 16.06.2026, aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen sollen zwei maskierte Täter gegen 00:10 Uhr durch das geöffnete Erdgeschossfenster einer Wohnung an der Borgsen-Allee gestiegen sein. Dort bedrohten sie einen 22-jährigen Bielefelder mit einer Schusswaffe und forderten die Herausgabe von Geld. Sie nahmen das Portemonnaie und eine Spielekonsole an sich und flüchteten dann durch das geöffnete Fenster.

Im Zuge der Fahndung konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden.

Das Opfer beschrieb das Duo wie folgt: männlich, 19 bis 22 Jahre alt, etwa 175 cm und etwa 185 cm groß. Sie trugen schwarze Kapuzenjacken und schwarze Sturmhauben. Der größere Räuber soll schwarze Locken gehabt haben.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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