PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung - Schnaps-Dieb gesucht

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung - Schnaps-Dieb gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Baumheide- Die Polizei sucht, nach der Ausschöpfung aller Ermittlungsmöglichkeiten, einen Ladendieb, der am Freitag, 09.01.2026, 16 Flaschen Schnaps stahl.

Der Unbekannte steckte gegen 13:55 Uhr in einem Supermarkt, an der Straße Rabenhof, 16 Flaschen Schnaps sowie drei weitere Artikel in seine Tasche. Anschließend verließ er das Geschäft durch den Notausgang, ohne bezahlt zu haben.

Mit dem jetzt vorliegenden Beschluss des Amtsgerichts zur Öffentlichkeitsfahndung, bittet die Polizei um Mithilfe und fragt: Wer erkennt den Gesuchten?

Mit diesen Fotos sucht die Polizei Bielefeld den Täter: https://polizei.nrw/fahndung/206884

Personen, die Hinweise zu der Identität des Diebes geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 17.06.2026 – 13:28

    POL-BI: Zwei Radfahrer beim Abbiegen leicht verletzt

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 16.06.2026, kollidierten zwei Fahrradfahrer miteinander, die auf der Alfred-Bozi-Straße mit ihren Fahrrädern in gleicher Richtung unterwegs waren. Ein 60-jähriger Detmolder fuhr auf dem kombinierten Geh- und Radweg der Alfred-Bozi-Straße in Richtung Adenauerplatz. Als er an seinem Zielort angekommen war, bremste er ab und bog nach rechts in eine Einfahrt ein. ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 11:40

    POL-BI: Polizeiauto gestohlen - Wiederholungstäter in Haft

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Ladendieb entwendete am Dienstag, 16.06.2026, aus einem Geschäft Spielwaren. Darunter befand sich auch ein Polizeiauto. Er sitzt in Haft. Ein Ladendetektiv beobachtete gegen 09:55 Uhr in einer Drogeriefiliale an der Niedernstraße einen Mann, der Spielzeugbausteine-Sets aus den Regalen in seine Tasche steckte. Als er das Geschäft ohne zu bezahlen verließ, erwartete der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren