POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung - Schnaps-Dieb gesucht
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Baumheide- Die Polizei sucht, nach der Ausschöpfung aller Ermittlungsmöglichkeiten, einen Ladendieb, der am Freitag, 09.01.2026, 16 Flaschen Schnaps stahl.
Der Unbekannte steckte gegen 13:55 Uhr in einem Supermarkt, an der Straße Rabenhof, 16 Flaschen Schnaps sowie drei weitere Artikel in seine Tasche. Anschließend verließ er das Geschäft durch den Notausgang, ohne bezahlt zu haben.
Mit dem jetzt vorliegenden Beschluss des Amtsgerichts zur Öffentlichkeitsfahndung, bittet die Polizei um Mithilfe und fragt: Wer erkennt den Gesuchten?
Mit diesen Fotos sucht die Polizei Bielefeld den Täter: https://polizei.nrw/fahndung/206884
Personen, die Hinweise zu der Identität des Diebes geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.
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