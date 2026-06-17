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Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizeiauto gestohlen - Wiederholungstäter in Haft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Ladendieb entwendete am Dienstag, 16.06.2026, aus einem Geschäft Spielwaren. Darunter befand sich auch ein Polizeiauto. Er sitzt in Haft.

Ein Ladendetektiv beobachtete gegen 09:55 Uhr in einer Drogeriefiliale an der Niedernstraße einen Mann, der Spielzeugbausteine-Sets aus den Regalen in seine Tasche steckte. Als er das Geschäft ohne zu bezahlen verließ, erwartete der Detektive ihn bereits vor der Tür. In seiner Tasche befanden sich zahlreiche Spielzeugbausteine-Sets, unter anderem auch eines für ein Polizeiauto, im Wert von insgesamt über 150 Euro.

Den hinzugerufenen Streifenbeamten gegenüber gab der polizeibekannte 43-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz an, mit dem Weiterverkauf der gestohlenen Ware seine Drogensucht finanzieren zu wollen. Kriminalbeamte führten ihn dem Haftrichter vor, der einen Haftbefehl erließ.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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