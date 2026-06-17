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Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebin stürzt auf der Flucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Eine Diebin griff am Dienstag, 16.06.2026, in einen PKW, während der Fahrer danebenstand. Sie wurde festgehalten, nachdem sie auf der Flucht gestürzt war.

Gegen 19:45 Uhr parkte ein 50-Jährige aus Bad Vilbel seinen PKW auf einem Parkplatz am Bahnhof. Während er sich neben dem Fahrzeug stehend mit seinem 27-jährigen Bekannten aus Bielefeld unterhielt, war der PKW nicht verschlossen. Er bemerkte, dass eine Frau die Beifahrertür öffnete und aus seiner dort liegenden Bauchtasche Geld stahl. Als die Diebin mit der Beute davonlief, nahm der 50-Jährige die Verfolgung auf. Unvermittelt kam die Täterin zu Fall und verletzte sich leicht. Der Verfolger holte sie ein und nahm ihr das Geld wieder ab.

Die Beamten der Bundespolizei kamen dem Mann zur Hilfe und hielten die polizeibekannte 30-jährige Bielefelderin mit deutscher Staatsangehörigkeit bis zum Eintreffen der Streifenpolizisten fest. Gegenüber den Beamten wollte die Täterin keine Angaben machen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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