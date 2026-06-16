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Polizei Bielefeld

POL-BI: Seit 19 Monaten ohne Führerschein, aber unter Drogeneinfluss

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Hillegossen- Eine PKW-Kontrolle am Montag, 15.06.2026, brachte zahlreiche Verstöße eines PKW-Fahrers ans Licht.

Um 18:05 Uhr fiel einem Polizisten, der privat unterwegs war, ein verdächtiger 7er BMW mit Bielefelder Kennzeichen auf der Stralsunder Straße auf. Eine Überprüfung der Kennzeichen durch die Polizisten der Polizeileitstelle ergab, dass diese nicht zugelassen sind. Der Polizist folgte dem BMW-Fahrer auf die Detmolder Straße in Richtung stadtauswärts, bis die hinzugerufenen Streifenpolizisten aufgeschlossen hatten. Bei der Kontrolle des 46-jährigen Fahrers mit türkischer Staatsangehörigkeit aus Schwerte konnte dieser weder einen Führerschein noch die Fahrzeugpapiere vorzeigen.

Die Recherchen ergaben, dass das am dem BMW angebrachte Kennzeichen bis zur Entstempelung im November 2025 für einen Touran ausgegeben war. Zudem war der Führerschein des 46-Jährigen bereits am 20.11.2024 gelöscht worden. Er bestätigte den Polizisten, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist, den PKW noch nicht zum Straßenverkehr zugelassen und am Vortag Marihuana konsumiert habe.

Ein Arzt entnahm ihm auf der Wache eine Blutprobe. Die Beamten stellten die Kennzeichen sicher und leiteten Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Drogeneinfluss, Kennzeichenmissbrauchs, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung ein.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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